Два американских военных самолета совершили очередные разведывательные полеты вблизи побережья Сирии и военно-морской базы России в сирийском порту Тартус.

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

В операции были задействованы патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС США E-3G AWACS, переброшенный из Соединенных Штатов на авиабазу Милденхолл в Великобритании, передает «Интерфакс».

Ранее во вторник сразу четыре американских самолета вели разведку вблизи побережья Сирии и российской базы в Тартусе.