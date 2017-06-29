Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4 в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.

Как сообщает в четверг ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясение произошло в среду вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 10 км в 130 км юго-восточнее от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение на территории населенных пунктов региона не ощущалось, пишет «Интерфакс». Напомним, 27 июня у побережья Камчатки напротив мыса Шипунский также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.

«Известия» ранее писали, что землетрясение в Тихом океане у Южных Курил произошло в среду в 15:07 мск. Эпицентр находился в 101 км к востоку от острова Шикотан на глубине 49 км.