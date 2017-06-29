Американский президент Дональд Трамп в четверг намерен объявить о начале экспорта угля на Украину.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что Трамп также заявит о масштабном пересмотре сферы ядерного регулирования в США.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп намерен укрепить американское энергетическое лидерство за рубежом.

Киев заявил об отказе покупать уголь Донбасса. Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что страна закупит 2 млн тонн угля в американском штате Пенсильвания.