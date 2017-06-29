Верховный суд Венесуэлы заморозил счета генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и запретил ей покидать страну.

По решению суда 4 июля пройдут предварительные слушания, на которые для дачи показания вызвана сама Диас. Также ей запретили передавать в управление третьим лицам свое имущество, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Верховный суд Венесуэлы счел достаточными основания для начала процесса против Луисы Ортеги Диас. В среду она обвинила правительство страны в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.

Диас заявила, что считает незаконным решение Верховного суда Венесуэлы, который наделил полномочиями прокуратуры аппарат уполномоченного по правам человека. Она считает, что это постановление направлено на упразднение прокуратуры.