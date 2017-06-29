Политический обозреватель CNN Вэн Джонс признал, что считает утверждения о связях между американским президентом Дональдом Трампом и представителями России безосновательными.

Видеозапись со словами Джонса была опубликована в среду на сайте консервативного политического активиста Джеймса О'Кифа.

На видео, снятом на скрытую камеру, Джонс говорит: «Что касается России, это все полная ерунда». Контекст беседы не вполне ясен, однако, по словам О'Кифа, речь идет об утверждениях о вмешательстве РФ в выборы в США и связях Трампа с российскими должностными лицами.

Во вторник О'Киф опубликовал другую сделанную скрытой камерой запись. На ней продюсер CNN Джон Бонифилд заявил, что канал раздувает слухи, касающиеся Трампа и России, исключительно в погоне за рейтингами.

На видео Бонифилд признает, что большинство материалов о якобы имеющихся связях Трампа с Россией, публикуемых CNN, не соответствуют действительности. Он подчеркивает, что у канала нет серьезных доказательств на этот счет. Отвечая на вопрос собеседника, почему телеканал при этом продолжает раздувать скандал вокруг Трампа и РФ, Бонифилд отвечает: «Из-за рейтингов, у нас сейчас невероятные рейтинги».