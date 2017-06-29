Новые требования американских властей ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиарейсов в США, касаются 280 аэропортов в 105 странах.

Об этом сообщает министерство внутренней безопасности США.

Согласно размещенной информации, в аэропортах должен быть «усовершенствован досмотр пассажиров при помощи технических средств», «введен более тщательный досмотр персональных электронных устройств», кроме того, должны быть «усилены меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания».

Отказ того или иного государства ужесточить проверки пассажиров в аэропортах может повлечь за собой в ряде случаев приостановку выполнения рейсов из этой страны в США.