Второй вариант антитабачной концепции Министерства здравоохранения России, представленный на обсуждение в конце мая 2017 года, не согласован Минэкономразвития, Минфином, Росстандартом и Минсельхозом России. В документе предлагалось повысить налоговые сборы на сигареты, ввести стандартизированную пачку для всех производителей, а также обязать их выпускать слабо воспламеняющуюся продукцию.

В отзыве Минэкономразвития, который есть в распоряжении «Известий», говорится, что повышение цен на сигареты, увеличение ставок акцизов и минимальных розничных цен может привести к переходу потребителей на нелегальную табачную продукцию.

Представители Минсельхоза раскритиковали предложение о размещении предупреждений о вреде потребления табачных изделий на обертке фильтра сигарет. По мнению специалистов ведомства, такое нововведение приведет лишь к увеличению содержания вредных веществ в табачном дыме.

Инициативу по введению продукции с пониженной воспламеняемостью прокомментировали в Росстандарте. Согласно отзыву ведомства, это невозможно реализовать без первоочередного внесения изменений в межнациональное законодательство — «Технический регламент на табачную продукцию».

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«Минздрав не смог согласовать повышение цен на сигареты»