Росфинмониторинг, ЦБ и банки со вторника начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах.

По информации издания, первыми списки 200 тыс. подозрительных клиентов получили банки. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций.

Факт обмена информацией о сомнительных клиентах «Известиям» подтвердили пресс-службы Банка России и Росфинмониторинга. При этом они не уточнили подробности о содержании списков.

Также Росфинмониторинг заявил, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях». При этом в ведомстве уточнили, что банки должны обращать внимание на клиентов из списка.

Напомним, банки и некредитные финорганизации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании человек может обратиться в другую финансовую организацию и снова попытаться провести операцию.

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Банки получили «черные списки» сомнительных клиентов