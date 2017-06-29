Вашингтон ждет лишь предлога для нанесения удара, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о размещении США кораблей и самолетов для атаки на Сирию.

«США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. [Президент Сирии Башар] Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации», — написал Пушков в Twitter.

США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 28, 2017

Белый дом в понедельник заявил, что Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозил, что в случае ее осуществления цена для сирийских властей будет высока. Дамаск отверг выдвинутые обвинения.