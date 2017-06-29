За три месяца безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовалось более 37 тыс. жителей Грузии. Об этом заявила председатель парламентского комитета по евроинтеграции Тамара Хулордава.

«Мы помним опасения, что визалиберализация не принесет ничего хорошего, что теперь наших граждан будут возвращать с границы, но факты говорят о другом. В этот период более 37,6 тысячи граждан воспользовались этой возможностью, и отсюда лишь 0,3% составляет количество тех людей, кому было отказано во въезде», — приводит слова Тамары Хулордава «РИА Новости».

Напомним, жители Грузии могут ездить без виз Европу с 28 марта. В пределах Шенгенской зоны они могут находиться не более чем 90 дней в течение полугода. При этом безвизовый режим не предполагает выдачи разрешений на работу в странах Евросоюза.