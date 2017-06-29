Трое мирных жителей и один военный погибли в результате двух атак террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака. Еще восемь человек были ранены.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

Военный погиб в результате столкновения с боевиками на западе города Байджи в 200 км от Багдада.

Кроме того, при минометном обстреле со стороны боевиков недалеко от города Шергат погибли трое мирных жителей.