Mail.ru Group разработала мобильное приложение для платформ iOS и Android, которое позволит украинцам обойти блокировки российских почтовых сервисов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Приложение является почтовым клиентом, к которому можно подключить ящик электронной почты с любого сайта, включая Gmail, «Яндекс.Почту», Mail.ru и др.

Представители компании уточнили, что в приложении используется специальное программное обеспечение, благодаря которому пользователь может установить анонимное соединение и обойти блокировки.

«Мы сделали его для пользователей, которые беспокоятся о своей анонимности в сети и хотят дополнительно себя обезопасить. Возможность подключать аккаунты сторонних почтовых сервисов — это привычная для мобильных клиентов функция, которая давно работает в основном приложении почты Mail.Ru», — Mail.ru Group.

Приложение позиционируется как сервис для пользователей на Украине. Оно размещено в магазинах приложений от имени компании Craigpark, которая принадлежит холдингу.

Напомним, глава Украины Петр Порошенко в мае 2017 года своим указом запретил использовать в стране интернет-проекты ряда российских компаний — в том числе Mail.ru Group и «Яндекса».

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Mail.ru даст украинцам доступ к российским почтовым сервисам