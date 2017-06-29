Федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк в среду отклонил иск инвесторов против главы Deutsche Bank Джона Крайана и еще 11 действующих и бывших членов руководства банка. Их обвиняли в сокрытии от клиентов недоработок в корпоративном механизме противодействия легализации преступно нажитых капиталов.

Судья Аналиса Торрес на нашла в исковой жалобе на 158 страницах не нашла неопровержимых доказательств того, что инкриминировалось руководству банка. Истцами были владельцы ценных бумаг Deutsche Bank в США, пишет ТАСС.

Напомним, в конце января Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на $425 млн за нарушение законов США в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка $10 млрд в 2011-2015 годах.

В конце мая Федеральная резервная система (ФРС) США следом за нью-йорским подразделением оштрафовала Deutsche Bankна $41 млн. ФРС подчеркнула «небезопасные и ненадежные» практики в работе банка и призвала руководство кредитного учреждения улучшить надзор за финансовыми операциями.