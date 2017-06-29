В августе 2017 года в России впервые за долгое время могут подешеветь товары и услуги, сообщили «Известиям» экономисты нескольких крупных банков и директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. В последний раз цены в России снижались в августе 2011 года на 0,2 п. п.

Согласно подсчетам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в августе-сентябре снижение цен может также произойти в пределах 0,2 п. п. По ее словам, это обусловлено ожидаемым увеличением турпотока за границу. С таким прогнозом согласен и Алексей Ведев.

Замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич отметил, что помешать снижению цен на товары и услуги может плохой урожай, вызванный неблагоприятными погодными условиями.

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«В августе цены снизятся впервые за шесть лет»