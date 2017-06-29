Президент США Дональд Трамп не воспринимает серьезно утверждения о приписываемых России хакерских атаках с целью влияния на американские выборы.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, некоторые из советников и помощников Трампа пытаются убедить его в серьезности данного вопроса, однако президент США по большей части игнорирует их обеспокоенность.

Американский лидер также не проводит совещаний, посвященных этой теме, и в целом не уделяет ей особого внимания.

Разбирательство по поводу якобы попыток вмешательства извне в ход американских выборов и утверждений о связях Трампа с Россией ведут компетентные органы США, а также специальные комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса.