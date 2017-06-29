Советники пытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия представляет угрозу для их страны. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Как пишет CNN, «администрация Трампа по-прежнему не предприняла никаких шагов для того, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года».

Один из источников передал телеканалу, что Дональда Трампа каждый день продолжают «информировать о вмешательстве России в выборы, поскольку новая информация выходит в свет», пишет «РИА Новости».

Напомним, Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы.