Спецкомитет по разведке сената США получит записи бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми, которые тот сделал по итогам встреч с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщила председатель спецкомитета республиканец Ричард Бэрр.

«У меня есть договоренность [по получению записей]», — цитирует сенатора газета Politico.

Бэрр подчеркнул, что передача данных состоится в ближайшее время, но отказался назвать человека, с которым действует договоренность.

Коми рассказал, что делал записи по итогам встреч с Трампом, выступая в сенатском комитете по разведке 8 июня.

Он признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Коми пояснил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение Минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве России в американские выборы.