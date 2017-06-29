Автопортрет Энди Уорхола в среду продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне за £6 млн.

Главным лотом аукциона стала работа американского художника Жан-Мишеля Баския. Полотно ушло с молотка почти за £6,5 млн. Третьим номером стала совместная работа Уорхола и Баския под названием Sweet Pungent. Ее продали за £4,4 млн.

Другую совместную работу американских художников 1985 года под названием «Новое пламя» неизвестный покупатель приобрел за £2,4 млн, сообщает «РИА Новости».

Уорхол считается основателем направления в современном искусстве, которое получило название «коммерческий поп-арт». Он много работал с образами звезд шоу-бизнеса и политиков.