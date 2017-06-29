Жертвы нового вируса-вымогателя Petya не смогут вернуть свои файлы после заражения.

Об этом сообщает «Лаборатория Касперского».

«Проведенный нашими экспертами анализ показал, что у жертв изначально не было шансов вернуть свои файлы», — сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты выяснили, что после того, как диск зашифрован, «у создателей вируса уже нет возможности расшифровать его обратно».

Согласно первым сообщениям, активированный 27 июня вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, но позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО. «Лаборатория Касперского» назвала новый вирус ExPetr.

По данным компании, число атакованных пользователей достигло 2 тыс. Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и Украине, также случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и других странах.