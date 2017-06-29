Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия хорошо справляется с организацией Кубка конфедераций. Об этом он сказал журналистам в среду, 28 июня.

«Турнир в России проходит хорошо. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация», — отметил он.

В среду в Казани состоялся полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили, который посетил Инфантино. В серии послематчевых пенальти сборная Чили одержала победу над командой Португалии. В итоге она стала первым участником финала Кубка конфедераций, который проходит в России.

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