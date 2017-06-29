Италия не исключила возможности закрытия своих портов для приема мигрантов. Заявление было сделано после сообщений о прибытии на территорию страны около 12 тыс. иностранцев за последние несколько дней.

Как пишет газета La Repubblica, ранее в среду представитель Италии в Евросоюзе Маурицио Массари предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия из-за сложившейся критической ситуации не может гарантировать высадку в своих портах чужих кораблей.

Таким образом, речь идет о том, что Италия может закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.

Издание сообщает, что президент страны Серджо Маттарелла на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что в Италию «за последние дни прибыло 12 тыс. человек».

Сообщается, что в Италию в 2016 году прибыли более 180 тыс. человек, в основном это выходцы из Африки. Как передает «РИА Новости», за предшествующие дни в Средиземном море были спасены более 8,5 тыс. мигрантов.