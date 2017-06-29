Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами заявил об обнаружении вертолета, который использовался для нападения на здания Верховного суда и МВД в Каракасе.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооруженные силы нашли вертолет, который был использован террористом Оскаром Пересом», — написал он в своем Twitter.

Он уточнил, что техника была обнаружена в прибрежной зоне штата Варгас в районе поселка Осма. Поиски самого Переса продолжаются.