Пентагон считает, что Москва уверена в стремлении Вашингтона сменить власть в России.

Об этом говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США (РУМО).

Документ под названием «Военная мощь России» должен быть опубликован позднее в среду, но заблаговременно попал в распоряжение информационного агентства Associated Press.

«Кремль уверен, что США создают фундамент для смены власти в России, и эта убежденность укрепилась в связи с событиями на Украине», — говорится в докладе.

Из документа следует, что «Россия относится к США со все большим подозрением».

Отмечается, что Москва «с глубоким недоверием относится к попыткам США распространить демократию в мире и рассматривает это как кампанию по внедрению единственного набора ценностей по всей планете».

По мнению авторов доклада, «Москва обеспокоена тем, что попытки США навязать набор приемлемых международных норм угрожают основам власти в Кремле, поскольку дают «зеленый свет» иностранному вторжению во внутренние дела России».