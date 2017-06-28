Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в среду обвинила правительство страны в государственном терроризме и игнорировании прав граждан.

«Я думаю, что у нас в стране государственный терроризм, при котором было утрачено право на манифестации, при котором жестоко подавляются акции протеста, при котором гражданские лица привлекаются к ответственности военными судами, при котором проводятся обыски без разрешения», — сказала Диас на пресс-конференции.

Генпрокурор Диас также считает незаконным решение Верховного суда Венесуэлы, который наделил полномочиями прокуратуры аппарат уполномоченного по правам человека. Она заявила, что поставление инстанции направлено на упразднение прокуратуры, пишет ТАСС.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут антиправительственные акции. Поводом для них послужили решения Верховного суда, которые расширили полномочия президента и ограничили функции парламента. За время столкновений погибло не менее 75 человек, пострадало более 1,4 тыс. жителей страны.

«Известия» во вторник писали, что здание Верховного суда Венесуэлы было атаковано вертолетом с группой силовиков. Они бросили в здание суда несколько гранат и потребовали от президента Мадуро уйти в отставку. Глава государства назвал происшествие атакой террористов.