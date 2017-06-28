Сборная Чили по футболу в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Португалии и стала первым участником финала Кубка конфедераций, который проходит в России.

Встреча прошла в Казани.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти чилийцы победили со счетом 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса.

Второй финалист Кубка конфедераций определится по итогам матча сборных Германии и Мексики, который пройдет 29 июня в Сочи.

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