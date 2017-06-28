Министр внутренней безопасности США Джон Келли объявил о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Он выразил уверенность, что все авиакомпании будут следовать новым мерам безопасности, и предупредил, что на этом ужесточение системы не закончится.

«Бездействие — это не вариант», — цитирует министра «РИА Новости».

Американские власти уточнили, что новые меры коснутся порядка двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

Пассажиров и их персональные электронные устройства будут тщательнее проверять на предмет взрывных устройств.