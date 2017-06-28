В Азербайджане нефтяники госпитализированы после аварии на Каспии
Пятеро сотрудников Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) пострадали при аварии на Каспийском море. Лодка с нефтяниками на борту потеряла управление и столкнулась с одним из оснований площадки № 34.
В пресс-службе компании сообщили, что при аварии пять из семи находящихся на борту человек получили ранения различной степени тяжести. Все они госпитализированы.
Cотрудники SOCAR проводили сейсмические разведочные работы на нефтегазодобывающем управлении имени Нариманова. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП, сообщает «РИА Новости».