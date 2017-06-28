Шести гражданам Великобритании, в том числе экс-главе полиции Южного Йоркшира Дэвиду Дакенфилду, предъявили обвинения в гибели 96 человек во время давки на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году.

Обвиняемым в деле числится также бывший главный констебль полиции Западного Йоркшира Норман Беттисон, передает «Федеральное агентство новостей».

Дакенфилд руководил полицейскими, которые охраняли порядок на стадионе во время матча «Ливерпуль» – «Ноттингем» 15 апреля 1989 года. Перед началом игры в результате давки погибло 96 болельщиков, еще несколько сотен человек пострадали.

По мнению прокуратуры Великобритании, давка возникла на входе из-за ошибочных действий полиции и сотрудников стадиона. Обвинение полагает, что, если бы Дакенфилд разрешил убрать металлические ограждения и позволил людям выйти на поле, жертв удалось бы избежать, однако шеф полиции дал команду не пускать болельщиков.