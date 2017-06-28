Disney установит в парке развлечений во Флориде говорящую фигуру Трампа
Аттракцион с говорящей фигурой президента США Дональда Трампа откроется в Диснейленде города Орландо, штат Флорида.
Об этом заявили представители компании Walt Disney.
«Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом точно так же, как и с предыдущими администрациями. С президентом запланирована сессия звукозаписи», — цитирует «РИА Новости» сообщение.
Они добавили, что несмотря на сообщения СМИ, фигура Трампа в зале президентов будет выступать с речью.
Ранее общественность создала петицию с просьбой не наделять фигуру Трампа речевыми функциями.