Аттракцион с говорящей фигурой президента США Дональда Трампа откроется в Диснейленде города Орландо, штат Флорида.

Об этом заявили представители компании Walt Disney.

«Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом точно так же, как и с предыдущими администрациями. С президентом запланирована сессия звукозаписи», — цитирует «РИА Новости» сообщение.

Они добавили, что несмотря на сообщения СМИ, фигура Трампа в зале президентов будет выступать с речью.

Ранее общественность создала петицию с просьбой не наделять фигуру Трампа речевыми функциями.