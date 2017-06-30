В Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко (ГВКГ) разработали, изготовили и опробовали инновационный мобильный хирургический комплекс «Клевер». Новинка позволяет оказывать помощь пострадавшим практически в любых экстремальных условиях. «Клевер» укладывается в пять контейнеров, которые можно доставить до места любым транспортом. За 5-10 минут из его составляющих монтируется полноценная операционная для работы травматолога.

Мобильный хирургический комплекс «Клевер» сегодня впервые продемонстрируют широкому кругу медиков на Евразийском ортопедическом форуме. «Клевер» собрал в себе все современные разработки и методики оказания срочной помощи при ранениях и травмах конечностей и костей таза. Каждая из них была внедрена в практику в последние год-два. Об этом «Известиям» рассказал главный травматолог – начальник Центра травматологии и ортопедии ГВКГ Леонид Брижань.

— Все средства оказания первой помощи в полевых условиях, которые использовались до недавнего времени, существовали со времен Первой и Второй мировых войн. И только в последнее время возникли методологическая и производственная базы, которые позволили поднять систему на качественно другой уровень, — отметил травматолог.

Ранения и травмы конечностей составляют 60–70% всех повреждений. Быстро оказывать помощь раненым и пострадавшим важно потому, что первые минуты определяют всю последующую судьбу этих людей. Летальность из-за кровопотери и травматического шока колоссальная — достигает 50–70%. Если помощь оказана вовремя, то люди не просто выживают, но и качественно восстанавливаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валерия Нодельман

«Клевер» включает в себя пять составляющих: аппарат для фиксации костей, набор полимерных бинтов, заменяющих гипс, комплект транспортных иммобилизующих шин, мобильный рентгенографический аппарат и универсальный ортопедический стол.

— Аппарат внешней фиксации — это основа всей системы оказания помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата, — пояснил Леонид Брижань. — Он позволяет быстро и надежно зафиксировать поврежденную кость и предотвратить шок от подвижности обломков кости и кровотечение из-за травматизации ткани. Еще недавно подобные конструкции были аналогами зарубежных. Мы проанализировали всё, что используется в плевых условиях, и создали свой аппарат, качество которого уже подтвердили не только военные медики, но и специалисты МЧС и врачи медицины катастроф.

Гражданские медики подтверждают, что мобильная операционная нужна не только военным.

— Стержневой комплект для иммобилизации пострадавших, разработанный ГВКГ им Н.Н. Бурденко, представляет большой интерес и, безусловно, будет очень полезен в работе гражданских травматологов. Оригинальная конструкция обладает рядом преимуществ: простота, скорость установки, рентгенопрозрачность, совместимость с широко используемым аппаратом Илизарова. Можно не травмировать кость дополнительно, а зафиксировать в стационаре уже установленные при оказании первой помощи элементы, — сказал доктор медицинских наук, врач-травматолог Александр Артемьев.

Один аппарат позволяет сделать 15 фиксаций конечностей или костей таза. Его детали изготовлены из титана и углепластика. Конструкция получается прочной, при этом остается легкой и рентгенопрозрачной. Стержни, которые ввинчиваются в кость, самонарезающие, поэтому сверлить ее не требуется. Их можно устанавливать и под наркозом, и под местной анестезией. Фиксацию стержнями можно оставить до выздоровления пациента, но чаще всего в условиях стационара ее заменяют на внутреннюю, более комфортную.

Полимерные бинты — это эффективная замена фиксации гипсом. Они гораздо легче, не промокают, отвердевают на воздухе — вода для этого не требуется. Благодаря таким свойствам бинты позволяют быстро выполнить любую иммобилизацию. А современные транспортные шины складываются и раскладываются, как конструктор. Рентгеновский аппарат — самый тяжелый элемент «Клевера» — в сложенном состоянии помещается в небольшой контейнер. Аппарат рассчитан на десять часов непрерывной автономной работы.

Качественная помощь при травмах практически невозможна без ортопедического стола. Различные мобильные модели столов использовались и раньше, но все они малопригодны для работы в поле.

— Мы создали военно-полевой ортопедический стол, который очень быстро раскладывается и позволяет вытянуть по оси поврежденную конечность, сделать репозицию любых обломков, зафиксировать сегменты, наложить иммобилизующий аппарат. Наш стол можно использовать в экстремальных условиях: палатках, любых помещениях, при любом климате, — рассказал Леонид Брижань.

Инновационный хирургический комплекс размещен в пяти мобильных укладках, снабженных ручками и колесиками. Комплекс весит в общей сложности 600 кг и рассчитан на обслуживание всего двумя врачами-травматологами. Для работы с «Клевером» медикам не требуется проходить специальное обучение — достаточно инструктажа. Комплекс рассчитан на большое количество раненых и пострадавших.

— Такие установки нужно применять не только на полях сражений в местах, где проходят военные действия, но и в гражданской медицине. Например, во время чрезвычайных происшествий, — отметил заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексей Лычагин.

«Клевер» уже сейчас планируют использовать и гражданские структуры. В частности, при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, террористических актах.