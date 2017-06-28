СМИ: в результате стрельбы в Нэшвилле убито два человека
Около торгового центра One hundred Oaks в городе Нэшвилл, штат Теннесси была открыта стрельба, передает телеканал Fox-17 Nashville.
Согласно заявлениям шерифа округа Робертсон, ЧП произошло на третьем этаже торгового центра, участниками инцидента стали помощник округа Робертсон и заключенный. Очевидец рассказал, что помощник депутата собирался отвезти заключенного на прием к доктору в медицинский центр, однако неожиданным образом преступнику удалось освободиться и открыть огонь. Помощник округа был ранен в руку и живот. Уточнялось, что он находился в сознании. Позже стало известно, что оба скончались.
Полиция города перекрывает дороги для обеспечения свободного проезда для скорой помощи.