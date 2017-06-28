Министр обороны Аргентины уйдет в отставку для участия в выборах в сенат
Глава минобороны Аргентины Хулио Мартинес уйдет со своего поста для того, чтобы баллотироваться в сенат конгресса республики.
Об этом сообщил председатель правительства страны Маркос Пенья.
Мартинес продолжит исполнять обязанности министра до 14 июля — дня начала предвыборной кампании, передает ТАСС.
По той же причине в отставку уходит министр образования Эстебан Буллрич.
Мартинес будет претендовать на место в верхней палате парламента от провинции Ла-Риоха. Буллрич баллотируется в сенаторы от провинции Буэнос-Айрес. Оба политика выдвигаются от правительственного альянса «Давайте изменим».