Мару Багдасарян арестовали на 6 суток за уклонение от обязательных работ
Мировой суд Савеловского района Москвы арестовал Мару Багдасарян на шесть суток за уклонение от обязательных работ.
Пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко отметил, что в отношении Багдасарян рассматривалось дело о совершении административного правонарушения по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».
Напомним, 26 июня в отношении участницы скандальных гонок на Gelandewagen был составлен протокол за «нарушение трудовой дисциплины». В пресс-службе столичного управления ФССП отметили, что ранее девушку предупреждали об административной ответственности за подобное нарушение.
«Известия» ранее сообщали, что Мара Багдасарян пожаловалась в администрацию президента России на судебных приставов и произвол в Савеловском суде. По словам адвоката стритрейсерши Давида Кемуларии, ответ из администрации Владимира Путина должен поступить через неделю.
Мировой суд 10 марта приговорил Багдасарян к году исправительных работ в виде удержания 15% заработка осужденной в доход государства. Ее признали виновной в использовании заведомо подложного документа. В суде было установлено, что девушка купила поддельный больничный лист.