Генсек ООН назвал серьезным предупреждение США Асаду о химатаках
Генсек ООН Антониу Гутеррeш назвал серьезным предупреждение Вашингтона Дамаску о недопустимости новых химических атак и заявил, что оно должно быть услышано.
«Я думаю, это было серьезное предупреждение, а серьезные предупреждения должны быть услышаны», — приводит его слова «Интерфакс».
Ранее Белый дом заявил, что сирийские власти якобы готовят новую химатаку.
США пригрозили президенту Сирии Башару Асаду, что в случае подобных действий он «заплатит высокую цену».