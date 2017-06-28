Вирус-вымогатель Petya технически сложнее и более опасен, чем WannaCry, так как он атакует системы тремя разными способами, сообщил руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью управления ООН по наркотикам и преступности Нил Уолш.

«Это совершенно новый тип вируса-вымогателя. У него, конечно, есть определенные сходства с другими вирусами, но именно этот вирус атакует системы тремя разными способами», — сказал Уолш корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что WannaCry использует только один вредоносный код. Вирус Petya несет угрозу предприятиям, экономикам, государствам, частным пользователям сети. По его словам, пока рано давать оценку масштабам атаки вируса, который начал распространяться 27 июня.