МИД Великобритании выпустил памятку о правилах поведения в России на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Помимо обычных рекомендаций не садиться в автомобиль с незнакомцами, не носить с собой все имеющиеся ценности британцам также посоветовали не ездить в Чечню, Ингушетию и Дагестан и держаться подальше от границы с самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Дипломаты порекомендовали туристам выучить несколько фраз на русском, помнить, что в стране правостороннее движение, учитывать пробки на российских дорогах и расстояния между местами проведения матчей.

«Россия огромная. Поэтому, планируя поездку, учитывайте, что, несмотря на то что все 11 городов, которые будут принимать ЧМ-2018, расположены в западной части страны, расстояния между ними большие», — говорится в памятке.

Несмотря на то что во время ЧМ-2018 в России будут работать волонтеры со знанием английского языка, британский МИД посоветовал болельщикам выучить несколько фраз на русском. Среди стандартных «говорите ли вы по-английски?» и «как вас зовут?» есть и оригинальные вроде «какой у вас пароль от Wi-Fi?».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.