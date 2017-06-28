Израильские военные застрелили вооруженного палестинца
Вооруженный палестинец был застрелен израильскими военными в ходе операции на Западном берегу реки Иордан.
Об этом заявила пресс-служба вооруженных сил страны.
«В ответ на непосредственную угрозу военные открыли огонь в направлении подозреваемого, который в результате был убит», — цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом пресс-служба армии Израиля распространила фотографию самодельного пистолета-пулемета типа шведского «Карл-Густав», найденного у убитого.
Отмечается, что целью операции был поиск нелегального оружия.