Поезд Варшава–Берлин остановлен из-за сообщения о заложенной бомбе
Пассажирский поезд, следовавший из Варшавы в Берлин, остановили на станции в польском городе Могильно из-за сообщения о якобы заложенном в нем взрывном устройстве.
Как сообщает Польское агентство печати, сейчас состав обследуют специалисты. Из поезда и близлежащих к станции домов экстренные службы эвакуировали около 600 человек.
В полиции города Могильно сообщили, что письмо о взрывном устройстве поступило по электронной почте в офис железнодорожного перевозчика.