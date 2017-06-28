США разместили свои корабли и самолеты на атакующих позициях для возможной атаки на авиабазу Шайрат в Сирии, сообщает CNN.

Отмечается, что наносить удар Штаты пока не планируют, но ведут круглосуточное наблюдение за сирийской базой.

В Белом доме считают, что с этой базы может быть проведена химическая атака. Ранее власти США заявили, что правительство Сирии якобы собирается провести химатаку, и пообещали «серьезный ответ» в случае если это произойдет.

Однако никаких доказательств о возможной атаке Вашингтон так и не предоставил. В среду министр обороны США заявил, что сирийские власти «восприняли предупреждение всерьез» и отказались от химатаки.

В Дамаске неоднократно заявляли, что не использовали никогда химическое оружие и не собираются этого делать. МИД России, в свою очередь, назвал заявления Белого дома «чушью» и отметил, что боевики могут воспользоваться такими «предупреждениями» для провокаций.