Одиннадцатилетняя девочка в Екатеринбурге получила ожоги из-за того, что в ее руках загорелся смартфон.

Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета.

«Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург … организована и проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений 11-летней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В пресс-службе управления добавили, что опросят как пострадавшую и ее родителей, так и представителей салона связи.