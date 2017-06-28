Депутаты парламента Великобритании одобрили программу деятельности правительства на ближайшие два года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Большинством голосов (323 против 309) Палата общин отвергла поправки к правительственной программе, которые были предложены Лейбористской партией. Оппозционеры правящей партии требовали отмены мер бюджетной экономии, а также ограничения на индексацию зарплат госслужащим. Результаты голосования можно рассматривать как вотум доверия действующему правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй.