Инвалиды имеют скидку 50% на ОСАГО независимо от того, оформлен ли автомобиль на них или их представителей.

Постановление об этом опубликовал Конституционный суд РФ (КС).

Поводом для такого решения стал прецедент в Нижегородской области, где матери двоих малолетних детей-инвалидов отказали в компенсации 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО, поскольку они не являлись собственниками авто, сообщает «РИА Новости».

КС постановил, что местные органы госвласти не вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия получения компенсации. Эта льгота должна распространяться на детей-инвалидов и их представителей, поскольку ранее отменили бесплатное предоставление транспортных средств этой категории граждан.