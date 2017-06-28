Похитители освободили взятых в плен сотрудников миссии ООН в Ливии. Об этом сообщает новостной портал «Аль-Васат».

Уточняется, что заложники не пострадали и был отпущены по завершению переговоров похитителей со старейшинами местных племен. Требования участников вооруженной группировки не были выполнены.

Ранее сообщалось, что группу ооновцев из 4 человек захватили террористы, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ). Инцидент произошел в городе Эз-Завия, когда участники миссии направлялись в Тунис. По данным ливийского телеканала «218», похитители требовали освободить нескольких своих соратников, задержанных в Триполи, в обмен на захваченных в плен ооновцев.