Перспективы экономического сотрудничества России и Южной Кореи обсудят на специальной сессии Азиатской конференции лидерства, говорится в анонсе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В Сеуле 3 июля состоится специальная сессия Россия — Республика Корея: расширение экономического сотрудничества. В мероприятии примут участие российские и корейские официальные лица, представители российского и корейского предпринимательства».

На предстоящей сессии планируется обсудить реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры, расширение сотрудничества российского и южнокорейского бизнеса по освоению евразийских рынков, в первую очередь на Дальнем Востоке, и возможности участия России в экономических проектах на Корейском полуострове.

Дальнейшее обсуждение вопросов российско-корейского экономического сотрудничества продолжится на третьем Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6–7 сентября 2017 года.