Новую политическую реальность в ходе губернаторских выборов обеспечат команды действующих глав регионов, в первую очередь – временно исполняющих обязанности, которые претендуют на эти посты впервые. Кремль будет мониторить прежде всего реализацию избирательного процесса по всем нормам закона и не станет вмешиваться во внутриполитические процессы, в том числе режиссировать кампании. Ответственность за результат выборов будут нести сами губернаторы. О таком подходе «Известиям» рассказали два собеседника, близких к руководству внутриполитического блока Кремля.

В администрации президента (АП) отмечают, что перемены обусловлены приходом в регионы новой генерации политиков.

- Средний возраст кандидатов в губернаторы – 44 года. Они должны самостоятельно выстраивать реальный политический процесс, - рассказал «Известиям» собеседник в АП.

Новая команда внутриполитического блока намерена в первую очередь реализовать принцип «легитимность через легальность», пояснил другой источник издания. Поэтому прежде всего важна именно чистота избирательного процесса. Искусственно режиссировать конкурентные кампании в регионах кураторы из внутриполитического блока Кремля не намерены, утверждают собеседники «Известий» - число "спарринг-партнеров" на выборах не может считаться показателем конкуренции и легитимности кампании.

Источники "Известий" обратили внимание и на то, что фактический уровень конкуренции на сентябрьских выборах глав регионов не ниже, чем на прошлых региональных кампаниях.

- Из всех губернаторских кампаний прошедших лет только одна закончилась победой оппозиционера на выборах, где он конкурировал с единороссом - это была Иркутская область в сентябре 2015 года, - отметил еще один собеседник издания. - В двух случаях ситуация была на грани второго тура, но голосование завершилось в пользу действующего главы. Речь идет о выборах в Амурской области и в Республике Марий Эл.

По его словам, в 2017 году конкурентная кампания может развернуться в Бурятии и в Кировской области, где командам врио противостоят сильные региональные политики – сенатор Вячеслав Мархаев (КПРФ) и депутат Госдумы Кирилл Черкасов (ЛДПР). Нелинейной может также оказаться кампания в Пермском крае, где от партии «Города России» баллотируется оппозиционный несистемный политик Константин Окунев. В Ярославской области оппозиционные силы планировали пойти на выборы с единым кандидатом, но не смогли договориться между собой - в результате «Справедливая Россия» отказалась выдвигать своего однопартийца Анатолия Грешневикова на фоне шести претендентов от других оппозиционных партий.

Что говорят в регионах

В регионах «Известиям» рассказали, что контакты с внутриполитическом блоком АП накануне региональных выборов осуществляются в штатном режиме.

- Наши контакты с чиновниками из Управления президента по внутренней политике нельзя назвать чрезмерно тесными. Как и всегда, они проводят мониторинг социально-политической ситуации в регионе. В зависимости от команды внутриполитического блока менялась лишь степень глубины этого мониторинга, - рассказал «Известиям» первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

В Калининградской области отметили, что Москва в этом сезоне дала установку на первоочередное соблюдение всех норм избирательного законодательства.

- Мы следуем задаче провести избирательную кампанию легитимно. Для этого наша команда проводит работу по должному информированию населения о выборах, создает условия, комфортные для голосования граждан, а также занимается профилактикой нарушений законодательства, - сообщил «Известиям» врио заместителя главы правительства Калининградской области Александр Торба.

Он подчеркнул, что для удобства граждан областное законодательное собрание увеличило время для голосования на два часа (для этого потребовалось принятие регионального закона). Предполагается, что в выходной день это поможет гражданам более комфортно вписать поход на избирательный участок в свой график.

Что говорят эксперты

Эксперты считают, что причина, по которой Кремль отказывается решать внутриполитические проблемы регионов в ручном режиме, состоит в том, что обновленная команда внутриполитического блока работает в новой реальности.

- Никто из администрации президента не собирается искусственно "накачивать" конкуренцию на выборах. Москва не станет звонить каждому муниципальному депутату и указывать, за кого отдавать подписи, а за кого нет. Все это лежит в плоскости работы местных чиновников. Они ответственны за легитимность выборов, им и отвечать, - заявил «Известиям» глава лаборатории региональной политики ЭИСИ Андрей Колядин.

Он подчеркнул, что в условиях избирательной кампании наилучшую осведомленность о происходящем в субъекте имеют не московские чиновники, а региональные. За счет этой осведомленности они могут грамотно оценить риски и компетентность принимаемых решений.

По словам главы «Фонда исследования проблем демократии» Максима Григорьева, современная избирательная система требуется повсеместного общественного контроль.

- Мне известно, что общественные палаты в регионах предпринимают усилия по контролю за избирательными кампаниями с целью недопущения нарушений. Мы стремились создать условия, при которых лица, нарушающие избирательное законодательство, рискуют понести существенные репутационные риски, - заявил «Известиям» эксперт.

По мнению политолога и профессора ВШЭ Олега Матвейчева, руководители регионов всегда должны были самостоятельно решать внутренние проблемы.

- Подключение администрации президента происходит тогда, когда губернатор не справляется с кризисной ситуацией. У кремлевских чиновников наверняка есть и другие задачи, которым они уделяют свое время, - считает эксперт.

Он также подчеркнул, что конкурентная ситуация на губернаторских выборах не связана с наличием в законодательстве муниципального фильтра. По мнению Олега Матвейчева, фильтр служит барьером, предотвращающим попадание в бюллетень неподготовленных политиков.

- Фильтр задумывался не только как "сито", но и как стимул для партий активизировать работу на муниципальном уровне. Если партия не работает на местном уровне, то она не сможет и выдвигать своих кандидатов на губернаторских выборах, - сказал он.

Эксперт также отметил, что соответствующий закон начал действовать с 2012 года, так что у участников выборов было достаточно времени на подготовку.