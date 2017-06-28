Совет Федерации может разработать законопроект, приравнивающий русскоязычные СМИ, которые работают в России и получают финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам. Об этом заявила в среду сенатор, член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Людмила Бокова.

«Мы рассматриваем возможность наделения Минюста России и Роскомнадзора полномочиями проводить расследования источников финансирования русскоязычных СМИ», — заявила Бокова «РИА Новости».

По ее словам, при обнаружении иностранной финансовой поддержки «логично было бы обязать СМИ предоставлять дополнительную отчетность или отчитываться в соответствии с законом РФ об иностранных агентах».

Принятие такого закона стало бы зеркальной мерой на действия США в отношении российских СМИ с госфинансированием, в частности на «гонения» на телеканал Russia Today, отметила Бокова.