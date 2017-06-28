Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Россию.

Лавров отметил, что российские власти будут рады принять Штайнмайера.

«Продвигается диалог на высшем уровне. Мы будем рады принять в России президента ФРГ. У него имеется соответствующее приглашение», — сказал Лавров, на открытии 14-й конференции городов-партнеров России и Германии.

Также глава российского МИДа подчеркнул, что Россия и Германия готовы к сотрудничеству и будут укреплять двусторонние отношения. При этом Лавров отметил, что взаимоотношения двух стран должны выстраиваться на основе учета взаимных интересов и равноправия, без влияния политической конъюнктуры.