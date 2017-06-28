Киберполиция Украины заявила, что распространение вируса Petya началось через бухгалтерскую программу M.E.Doc, передает «РИА Новости».

Производитель программы категорически отверг эти обвинения.

Масштабная кибератака вируса-вымогателя началась во вторник с Украины. Она затронула IT-системы компаний по всему миру. По оценкам экспертов, наибольший ущерб нанесен Украине.

В правительстве Украины ранее заявляли, что специалисты остановили хакерскую атаку, и все предприятия и государственные учреждения страны работают в штатном режиме.

«На данный момент предварительно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы M.E.Doc. Это программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления», — говорится в сообщении пресс-службы киберполиции.

Компания-разработчик M.E.Doc в свою очередь заявляет, что также подверглась хакерской атаке.

«Команда разработки M.E.Doc опровергает данную информацию и заявляет, что подобные выводы — однозначно ошибочные, ведь разработчик M.E.Doc как ответственный поставщик программного продукта следит за безопасностью и чистотой собственного кода», — сказано в заявлении компании.

Разработчик антивирусов ESET ранее также заявлял, что атака вируса Petya началась через бухгалтерскую программу M.E.Doc, которая широко используется на Украине.