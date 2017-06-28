Киберполиция Украины заявила, что вирус Petya атаковал через программу M.E.Doc
Киберполиция Украины заявила, что распространение вируса Petya началось через бухгалтерскую программу M.E.Doc, передает «РИА Новости».
Производитель программы категорически отверг эти обвинения.
Масштабная кибератака вируса-вымогателя началась во вторник с Украины. Она затронула IT-системы компаний по всему миру. По оценкам экспертов, наибольший ущерб нанесен Украине.
В правительстве Украины ранее заявляли, что специалисты остановили хакерскую атаку, и все предприятия и государственные учреждения страны работают в штатном режиме.
«На данный момент предварительно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы M.E.Doc. Это программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления», — говорится в сообщении пресс-службы киберполиции.
Компания-разработчик M.E.Doc в свою очередь заявляет, что также подверглась хакерской атаке.
«Команда разработки M.E.Doc опровергает данную информацию и заявляет, что подобные выводы — однозначно ошибочные, ведь разработчик M.E.Doc как ответственный поставщик программного продукта следит за безопасностью и чистотой собственного кода», — сказано в заявлении компании.
Разработчик антивирусов ESET ранее также заявлял, что атака вируса Petya началась через бухгалтерскую программу M.E.Doc, которая широко используется на Украине.