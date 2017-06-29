Правительство упразднило действующую Стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Вместо нее будет работать амбициозный приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье», объединивший три направления – ипотеку, рынок жилья и аренды. Для потребителей его важными новшествами станет возможность получить ипотеку онлайн, без походов в банки, а также улучшение доступности жилья. По планам правительства, в 2025 году для покупки жилья нужно будет 2,3 годовых дохода семьи вместо сегодняшних 2,7 и 7,4 в 1998-ом. Новая программа является вполне реалистичной по темпам выдачи кредитов, оценили банкиры.

Во вторник правительство опубликовало постановление от 26 июня №746 за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева, которым признало действующую в стране ипотечную стратегию утратившей силу. Вместо нее будет запущен новый приоритетный проект. За его реализацию ответственны Минстрой России и АИЖК.

Прежняя Стратегия ипотечного жилищного кредитования до 2020 года была принята в ноябре 2014 года. Ее основная цель – выдача 1,053 млн жилищных кредитов в 2020 году. Новый приоритетный проект ставит задачу по 1,2 млн ипотечных ссуд в 2020 году, а также связывает развитие рынка с общими темпами ввода жилья (100 млн кв метров при 85,3 млн кв м в 2015-ом).

Новый план предполагает выдачу 2,5 трлн рублей ипотечных кредитов в 2020 году по сравнению с планируемыми в этом году 1,7 трлн.

Он предусматривает вовлечение под жилищное строительство более 13,5 тыс. га федеральных земель в городах с населением более 250 тыс. человек, а также реализацию пилотных проектов арендного жилья и апартаментов. Стратегия ипотечного кредитования от 2014 года не затрагивала эти направления. Ипотечная стратегия от 2014 года неоднократно подвергалась критике Счетной палаты за отсутствие «взаимоувязанных целей».

- Если прежняя стратегия включала в себя отдельные меры по развитию рынка ипотечного кредитования, то приоритетный проект предусматривает комплексный подход, включающий в себя формирование цивилизованного рынка аренды, обеспечение застройщиков земельными участками, развитие рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования, - рассказал представитель Минстроя о ключевом отличии новой программы от прежней.

Документ от 2014 года стал неактуален прежде всего потому, что существовал «в вакууме», полном отрыве от жилищного рынка, пояснил директор финансовой практики московского офиса BCG Сергей Ишков. Также в нем не было ни четких целей по вводу жилья, ни привязки промежуточных задач к основным, указал эксперт. Новый проект фактически объединяет три направления – ипотечное кредитование, ввод жилья и арендный рынок.

Поставленная прежней стратегией задача по выдаче 1 млн ипотечных кредитов к 2020 году достижима уже в 2017-ом, пояснили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), а «дальнейшее сокращение ставок обеспечит двухзначные темпы роста выдачи ипотеки», уверены в агентстве.

За 4 месяца 2017 года, по данным ЦБ, уже выдано 260 тыс. кредитов на 470,8 млрд рублей.

Примечательно, что новая стратегия закладывает некоторое улучшение коэффициента доступности жилья (отношение стоимости жилья к размеру дохода домохозяйства за год). По планам правительства, если для покупки жилья в 2015 году требовалось в среднем 2,7 годовых зарплаты, то к 2025 году нужно будет 2,3 дохода семьи за год.

По оценкам Бинбанка, объем выданных ипотечных кредитов в 2018 году может составить около 2 трлн рублей, в 2019 – около 2,3 трлн. При этом такие темпы не несут рисков надувания «пузырей» на ипотечному рынке (такой «пузырь» в США в 2007 году привел к глобальному финансовому кризису), поскольку Центробанк бдительно контролирует эти риски, указала главный аналитик банка Наталья Ващелюк.

Такие риски могут реализоваться, если банки начнут массово выдавать высокорисковую ипотеку, указала начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов тоже верит в выдачу ипотеки на уровне 2 трлн рублей в этом году «при условии отсутствия внешних рисков».

Заложенные правительством параметры по выдаче ипотеки «однозначно выполнимы», согласен руководитель группы аналитики рынка ипотечного банка «ДельтаКредит» Назар Аржанников. Согласно его прогнозу, уже в этом году ипотечный кредитов будет выдано более 1 млн.

Доступность ипотеки будет расти благодаря снижению ставок; главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что уже в этом году ставки могут снизиться на 0,5 процентных пункта и еще на 1 пп в 2018 году.