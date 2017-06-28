Урегулировать ситуацию в Донбассе необходимо согласно Минским договоренностям, другие идеи — от лукавого, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом министр заявил в среду, 28 июня.

«Есть Минские договоренности. То, что мы в очередной раз слышим о появлении каких-то новых идей, — это всё, как у нас говорят, от лукавого», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Минские договоренности предельно конкретны и одобрены Совбезом ООН.

Лавров обещал напомнить партнерам по «нормандскому формату» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), что они подписались под поддержкой этих договоренностей.