Лавров: разговоры о новых идеях по урегулированию в Донбассе — от лукавого
Урегулировать ситуацию в Донбассе необходимо согласно Минским договоренностям, другие идеи — от лукавого, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом министр заявил в среду, 28 июня.
«Есть Минские договоренности. То, что мы в очередной раз слышим о появлении каких-то новых идей, — это всё, как у нас говорят, от лукавого», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что Минские договоренности предельно конкретны и одобрены Совбезом ООН.
Лавров обещал напомнить партнерам по «нормандскому формату» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), что они подписались под поддержкой этих договоренностей.